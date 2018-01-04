video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء اليابان: سنعمل مع المجتمع الدولى لحل قضايا كوريا الشمالية

الخميس، 04 يناير 2018 08:52 ص
رئيس وزراء اليابان: سنعمل مع المجتمع الدولى لحل قضايا كوريا الشمالية رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى


طوكيو(رويترز)
إضافة تعليق


قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية تواصل استفزازات "غير مقبولة على الإطلاق" وأكد أنه سيعمل مع المجتمع الدولى للتصدى لتطوير بيونجيانج برامج النووية والصاروخية.

وقال آبى خلال مؤتمر صحفى بمناسبة العام الجديد "ليس من قبيل المبالغة القول إن الأجواء الأمنية المحيطة باليابان هى الأشد حدة منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "بزيادة الضغط على كوريا الشمالية مع المجتمع الدولى أعتزم أن أبذل أقصى ما فى وسعى لحل قضايا كوريا الشمالية المتعلقة بالبرامج النووية والصاروخية والخطف".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعتقال 3 أشخاص فى اليابان بتهمة انتهاك حظر التصدير لكوريا الشمالية

اليابان تقرر فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

اليابان

رئيس وزراء اليابان

اخبار العالم

كوريا الشماليه

المجتمع الدولى



لا تفوتك
الأرصاد: سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد: سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أردوغان يعتقل عشرات الجنود على خلفية تحركات الجيش

أردوغان يعتقل عشرات الجنود على خلفية تحركات الجيش

"رحلة متعب مع الدقيقة 90 حتى الرحيل".. 24 بطولة و123 هدفا مع الأحمر منها 17 فى اللحظات الحاسمة.. مسلسل خلافاته مع البدرى تسبب فى "تقاعده".. والهروب من "الدكة" لـ"التعاون" طوق النجاة لمشاركته بالمونديال

"رحلة متعب مع الدقيقة 90 حتى الرحيل".. 24 بطولة و123 هدفا مع الأحمر منها 17 فى اللحظات الحاسمة.. مسلسل خلافاته مع البدرى تسبب فى "تقاعده".. والهروب من "الدكة" لـ"التعاون" طوق النجاة لمشاركته بالمونديال

حلال على حزب الله حرام على الإيرانيين.. كم تبلغ تكلفة فاتورة دعم إيران لحزب الله؟.. طهران مولت الحزب بـ800 مليون دولار سنويا..وأنفقت 25 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان لداوفع أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على بيروت

حلال على حزب الله حرام على الإيرانيين.. كم تبلغ تكلفة فاتورة دعم إيران لحزب الله؟.. طهران مولت الحزب بـ800 مليون دولار سنويا..وأنفقت 25 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان لداوفع أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على بيروت

محمد صلاح ينتظر تكرار إنجاز الخطيب والفوز بجائزة أفضل أفريقى اليوم

محمد صلاح ينتظر تكرار إنجاز الخطيب والفوز بجائزة أفضل أفريقى اليوم

تقارير : عبد الله السعيد يوافق على الرحيل للأهلى السعودى

تقارير : عبد الله السعيد يوافق على الرحيل للأهلى السعودى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة