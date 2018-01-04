رئيس وزراء اليابان: سنعمل مع المجتمع الدولى لحل قضايا كوريا الشمالية





طوكيو(رويترز)





قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية تواصل استفزازات "غير مقبولة على الإطلاق" وأكد أنه سيعمل مع المجتمع الدولى للتصدى لتطوير بيونجيانج برامج النووية والصاروخية.

وقال آبى خلال مؤتمر صحفى بمناسبة العام الجديد "ليس من قبيل المبالغة القول إن الأجواء الأمنية المحيطة باليابان هى الأشد حدة منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "بزيادة الضغط على كوريا الشمالية مع المجتمع الدولى أعتزم أن أبذل أقصى ما فى وسعى لحل قضايا كوريا الشمالية المتعلقة بالبرامج النووية والصاروخية والخطف".