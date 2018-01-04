رئيس مباحث أشمون الجديد: سأسعى جاهدا للقضاء على بؤر المخدرات





المنوفية – محمود شاكر





قال النقيب أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، والذى تولى رئاسة مباحث المركز، إنه سيسعى جاهدا إلى القضاء على جميع الخارجين عن القانون والسعى نحو إقرار الامن بالمدينة والقرى المجاورة.

وأكد الشافعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيسعى من العمل على العديد من المحاور والخطط للقضاء على بؤر الفساد المختلفة من المخدرات وغيرها من الأعمال المنافية، لافتا إلى أن الشرطة دائما تسعى إلى إقرار الأمن والأمان.

يذكر أن النقيب أحمد الشافعى كان يشغل منصب معاون مباحث قسم شرطة تلا، ويعرف بالصقر لذكائه وشجاعته، تم تعيينه رئيسا لمباحث مركز أشمون خلفا للرائد أحمد عبدالمعبود الذى تم ترقيته إلى الادارة العام لمكافحة المخدرات.