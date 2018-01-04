video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية يلتقى "نساء المتعة" بعد أيام من توتر العلاقات مع طوكيو

الخميس، 04 يناير 2018 10:42 ص
رئيس كوريا الجنوبية يلتقى "نساء المتعة" بعد أيام من توتر العلاقات مع طوكيو الرئيس الكورى الجنوبى مون - جيه


سول (رويترز)
إضافة تعليق


التقى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن اليوم الخميس، مع نساء أجبرن على العمل فى بيوت دعارة تابعة للجيش اليابانى خلال الحرب العالمية الثانية.

وجاء اللقاء بعد أيام من تأثر العلاقات مع طوكيو مجددا بمحنة "نساء المتعة"، وقالت لجنة كورية جنوبية تشكلت لمراجعة اتفاق أبرم عام 2015 مع اليابان بشأن آلاف الفتيات والنساء اللاتى تطلق عليهن اليابان اسم "نساء المتعة" إن الاتفاق لا يلبى احتياجاتهن.

وذكر مون أن هناك قصورا خطيرا يشوب الاتفاق الذى اعتذرت اليابان بموجبه للضحايا وقدمت مليار ين (8.8 مليون دولار) لصندوق يقدم المساعدة لهن. وقالت طوكيو إن أى محاولة لتعديل الاتفاق قد تضر بالعلاقات.

وذكر بيان لمكتب الرئيس إن مون اجتمع على الغداء مع ثمان من الضحايا فى المجمع الرئاسى المعروف باسم البيت الأزرق فى سول.

وأبلغ مون واحدة من النساء قبل الغداء "قلنا إن الاتفاق الذى أبرمته الحكومة السابقة كان خاطئا وهذه القضية لم تحل".

وتابع "لا تزال تمثل وضعا يصعب التعامل معه فى علاقتنا الثنائية" مع اليابان.

وذكر البيت الأزرق أن مون أراد استطلاع رد فعل النساء على موقف حكومته من الاتفاق.

وزار مون واحدة من النساء وتدعى كيم بوك - دونج فى الصباح إذ أنها مريضة ولم تتمكن من حضور الاجتماع.

وقالت كيم للرئيس "نجونا حينما كان الرصاص ينهمر وسنتمكن من التغلب على هذا الأمر".

وتريد الضحايا أن تتحمل اليابان المسئولية القانونية الملزمة عن أفعالها، ويقدر نشطاء كوريون جنوبيون أن نحو 200 ألف كورية أجبرن على العمل فى بيوت الدعارة اليابانية.

كانت تصريحات مون بشأن الاتفاق الأسبوع الماضى أثارت القلق فى اليابان حيث قالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء شينزو آبى ربما يقرر إلغاء زيارته لكوريا الجنوبية لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى تقام هناك الشهر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إنها ستسعى إلى اتخاذ إجراءات نهائية حول هذه القضية فى أسرع وقت ممكن، فى حين قال مسؤول فى الوزارة لرويترز إن الإجراءات قد تكتمل بحلول الأسبوع المقبل. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية ترحب بإعادة فتح خط الاتصال مع جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تعلن البدء فى إجراء اتصالات أولية مع بيونج يانج

جيش كوريا الجنوبية: لا مؤشرات على تحضير بيونج يانج لتجربة صاروخية وشيكة

كوريا الجنوبيه

اخبار كوريا الجنوبيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الأرصاد: سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد: سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أردوغان يعتقل عشرات الجنود على خلفية تحركات الجيش

أردوغان يعتقل عشرات الجنود على خلفية تحركات الجيش

"رحلة متعب مع الدقيقة 90 حتى الرحيل".. 24 بطولة و123 هدفا مع الأحمر منها 17 فى اللحظات الحاسمة.. مسلسل خلافاته مع البدرى تسبب فى "تقاعده".. والهروب من "الدكة" لـ"التعاون" طوق النجاة لمشاركته بالمونديال

"رحلة متعب مع الدقيقة 90 حتى الرحيل".. 24 بطولة و123 هدفا مع الأحمر منها 17 فى اللحظات الحاسمة.. مسلسل خلافاته مع البدرى تسبب فى "تقاعده".. والهروب من "الدكة" لـ"التعاون" طوق النجاة لمشاركته بالمونديال

حلال على حزب الله حرام على الإيرانيين.. كم تبلغ تكلفة فاتورة دعم إيران لحزب الله؟.. طهران مولت الحزب بـ800 مليون دولار سنويا..وأنفقت 25 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان لداوفع أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على بيروت

حلال على حزب الله حرام على الإيرانيين.. كم تبلغ تكلفة فاتورة دعم إيران لحزب الله؟.. طهران مولت الحزب بـ800 مليون دولار سنويا..وأنفقت 25 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان لداوفع أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على بيروت

محمد صلاح ينتظر تكرار إنجاز الخطيب والفوز بجائزة أفضل أفريقى اليوم

محمد صلاح ينتظر تكرار إنجاز الخطيب والفوز بجائزة أفضل أفريقى اليوم

تقارير : عبد الله السعيد يوافق على الرحيل للأهلى السعودى

تقارير : عبد الله السعيد يوافق على الرحيل للأهلى السعودى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة