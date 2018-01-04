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رئيس حى السلام أول: رفع إشغالات بميدان السادات ومصادرة عربات الكارو

الخميس، 04 يناير 2018 03:00 ص
رئيس حى السلام أول: رفع إشغالات بميدان السادات ومصادرة عربات الكارو المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد محمد شحاته، رئيس حى السلام أول، أن الحى تمكن من إزالة كافة الإشغالات بميدان السادات وشارع جمال عبد الناصر، حيث تم رفع عدد كبير من العربات الكارو التى كانت تعيق حركة المرور، وكانت تفترش الطريق وتم تحرير محاضر إشغال وبيئة للمخالفين وكذلك تم رفع إشغالات المقاهى وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.
 
وفى سياق آخر، أكد رئيس حى السلام أول، فى تصريحات له، أنه تنفيذا لقرار المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بشأن منع سير عربات الكارو فى شوارع العاصمة ضمن مشروع "القاهرة بلا كارو" لاستعادة المظهر الحضارى، تم شن حملة على مناطق ميدان السادات والشوارع المتفرعة وشارع جمال عبد الناصر، وتم مصادرة عربات الكارو بتلك المناطق.
 
 
 

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