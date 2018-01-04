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رئيس جامعة عين شمس يفتتح اليوم استديو التعلم الإلكترونى بكلية الطب

الخميس، 04 يناير 2018 02:00 ص
رئيس جامعة عين شمس يفتتح اليوم استديو التعلم الإلكترونى بكلية الطب الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس


كتب محمود راغب
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يفتتح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الخميس ؛ استوديو التعلم الإلكترونى فى كلية الطب بالجامعة بحضور الدكتور محمود المتينى عميد الكلية والوكلاء وعدد من الأساتذة والمتخصصين.

وقالت الدكتورة منى عبد العال مدير مركز التعلم الإلكترونى بالكلية، أن افتتاح الاستوديو الإلكترونى يأتى فى إطار حرص كلية الطب على تطوير العملية التعليمية من خلال التوسع فى أنشطة التعلم، حيث يعد هذا الاستديو أول استوديو احترافى بالجامعات المصرية وهو ما يمثل نقلة نوعية فى تطوير وسائل التعليم الطبى؛ وقد تم إنشاؤه بمعايير الجودة العالمية.

وأوضحت أن الاستوديو يعتمد على الدمج بين التعلم الإلكترونى والتعليم التقليدى فى منظومة واحدة بما يسهم فى مواكبة التطور المستمر فى التعليم الطبى فى مصر.

 


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