رئيس جامعة عين شمس يفتتح استوديو التعلم الإلكترونى بكلية الطب





كتب محمود راغب





افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب استوديو التعلم الإلكترونى بالكلية ليكون أول استوديو احترافى بالجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال جولة قاما بها فى الكلية بحضور الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور فتحى الشرقاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الطيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث زاروا مدرج البنهاوى الذى تم تجديده خلال 150 يوم بتكلفة 10 مليون جنيه ليكون على أعلى مستوى لخدمة العملية التعليمية ويحتوى على تكييف مركزى VRF، وانذار حريق، ونظام صوتيات، وكاميرات مراقبة، وشاشات عرض، وكشافات إنارة، ومعمل كمبيوتر معد لاستقبال 164 طالب ومجهز بوحدات تكييف وكاميرات مراقبة.

كما شملت الجولة زيارة لوحدة التعلم الإلكترونى، وحدة الجودة بعد تطويرها، قاعة المؤتمرات المصغرة التى تم إنشاؤها على أعلى مستوى وهى من تنفيذ شركة المقاولون العرب.

وأشاد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة بالتجديدات والإنشاءات خلال الجولة، مشيراً إلى ضرورة مواكبة التطور العلمى يوماً بيوم كما يحدث حالياً، مؤكداً أن الجامعة تسعى لتطبيق نظام التعليم بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكترونى لخلق تواصل مع الطلاب سواء كانوا متواجدين فعلياً أو غير متواجدين.

وأشار الدكتور محمود المتيني عميد الكلية إلى أن كلية الطب تحاول مجاراة ما يحدث في العالم من خلال تحقيق التعلم الإلكتروني والمستشفى الإفتراضي والتعليم الطبي والعلاج عن بعد، لذلك تم إنشاء مدرجات جديدة واستوديو تصوير ومكتبة إلكترونية متطورة منوهاً إلى قرب الإعلان عن توأمة مع مكتبة الإسكندرية.

وأكدت الدكتور منى عبد العال مدير مركز التعلم الإلكترونى أن الأستوديو ويمثل نقلة نوعية في تطوير وسائل التعليم الطبى حيث يهدف إلى إثراء العملية التعليمية من خلال دمج التعلم الإلكترونى مع التعلم التقليدى فى منظومة واحدة تتضمن مزيجاً من الإلقاء المباشر فى قاعة المحاضرات، والتعلم الذاتى ما سيسهم فى مواكبة التطور المستمر فى التعليم الطبى خاصة مع وجود نظام جديد للتعليم الطبى فى مصر و من المقرر تطبيقه اعتبارا من العام الجامعى القادم، مشيره إلى أن الاستوديو تم تنفيذه وفقاً لمعايير الجودة العالمية وتحت اشراف خبراء من مدينة الإنتاج الإعلامي ونفذته مجموعة من الشركات المتخصصة في هذا المجال و لها سابقة أعمال فى تنفيذ استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى.

وحصل الاستوديو على من المركز القومى للبحوث تفيد بصلاحيته و دقة تنفيذه.

وأضافت أن الاستوديو يمكن استخدامه فى تصوير المحاضرات و التدريب العملى والكشف الاكلينيكى والفحوصات الطبية مثل الأشعة التليفزيونية وغيرها ودمج المواد المسجلة فى المناهج الدراسية لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا.

وشددت على مراعاة الجوانب الأخلاقية المهنية في حالة الإستهانة بالمرضى أثناء التصوير من حيث الموافقة المستنيرة و احترام خصوصية المريض وعدم استخدام المادة المسجلة إلا فى الأغراض التعليمية.

وأكد المهندس عمرو العفيفى مدير عام الميكانيكا والتكييف بمدينة الإنتاج الإعلامى أن الإستوديو هو نتاج خبراتنا حيث تم تعحقيق مستوى الصوت العالمى المطلوب ليتم التسجيل أثناء تشغيل التكييفات دون تشويش أو إزعاج وهى المعادلة الصعبة.

وأضاف المهندس هشام الطوبجى، رئيس قطاع المبانى والمرافق بمدينة الإنتاج الإعلامى أن الاستوديو يحظى بمواصفات خاصة من ناحية العزل وهو ما تم تصميمه وفقاً لأحدث المواصفات العالمية فتم عزل الحوائط والأرض والسقف لمنع الصوت من الوصول من جميع الاتجاهات.