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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: يناير فرصة أخيرة للتجار لتسعير السلع

الخميس، 04 يناير 2018 12:16 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: يناير فرصة أخيرة للتجار لتسعير السلع د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية


كتب – سيد الخلفاوى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة التموين: 
 
 
 
 
وزارة التربية والتعليم:
 
 
وزارة الصحة:
 
 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى:
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
 
وزارة الأوقاف: 
 
 
 
وزارة التعليم العالى: 
 
 
 
وزارة النقل: 
 
 
وزارة الرى:
 
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

salah

اين هي الرقابه ياوزير التموين

نسمع عن قوانين وقرارات ولم تطبقي اتحدي وزير التموين اذا كان اي شيء ولو بسيط من القانون اوالقرارات موجوده وتعالي الي مدينه قليوب اذا شاهدتم اي شيء            تغير  اسعار السلع مبالغ فيها كتير جدا واسعار السجاير كل واحد حسبمزاجه ولايوجد  مفتش تموين يوحد الله عنده ضمير ويراقب او يشوفشغله وتعالوا شوفوا بانفسكم وقرروا

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