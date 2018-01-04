دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: يناير فرصة أخيرة للتجار لتسعير السلع





كتب – سيد الخلفاوى





أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التموين:

وزارة التربية والتعليم:

وزارة الصحة:

وزارة التضامن الاجتماعى:

وزارة الإسكان:

وزارة الأوقاف:

وزارة التعليم العالى:

وزارة النقل:

وزارة الرى: