دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: يناير فرصة أخيرة للتجار لتسعير السلع

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: يناير فرصة أخيرة للتجار لتسعير السلعالخميس، 04 يناير 2018 12:16 ص
د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب – سيد الخلفاوى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التموين:
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الصحة:
الصحة: إجراء 2027 عملية زراعة للكبد والكلى وتجديد تراخيص 15 مركزا.. أحمد عماد: تحديد وفاة جذع المخ لقبول التبرع منعا للتلاعب بالمواريث.. ويؤكد: إنشاء بنك لحفظ الأعضاء والرقابة على اللجان الفنية لمنع السمسرة
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة التعليم العالى:
وزارة النقل:
وزارة الرى:
ننشر خطة الرى لتخفيض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 700 ألف.. 9 محافظات ضمن المخطط أبرزها الإسكندرية بعد منعها 5 سنوات.. وترشيد المياه بتطوير السلالات لإنتاج نفس الكمية
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عدد الردود 0
بواسطة:
salah
اين هي الرقابه ياوزير التموين
نسمع عن قوانين وقرارات ولم تطبقي اتحدي وزير التموين اذا كان اي شيء ولو بسيط من القانون اوالقرارات موجوده وتعالي الي مدينه قليوب اذا شاهدتم اي شيء تغير اسعار السلع مبالغ فيها كتير جدا واسعار السجاير كل واحد حسبمزاجه ولايوجد مفتش تموين يوحد الله عنده ضمير ويراقب او يشوفشغله وتعالوا شوفوا بانفسكم وقرروا