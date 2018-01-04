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دراسة: 1481 عملية إرهابية عالمية بـ2017 نصيب مصر 46 بتراجع 77% عن 2016

الخميس، 04 يناير 2018 03:32 م
دراسة: 1481 عملية إرهابية عالمية بـ2017 نصيب مصر 46 بتراجع 77% عن 2016 المهندس محمد الجارحى رئيس مركز الدراسات بحزب مستقبل وطن


كتب أمين صالح
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أصدر مركز "مستقبل وطن" للدراسات السياسية والاستراتيجية، برئاسة المهندس محمد جمال الجارحى، دراسة جديدة عن العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر فى 2017، مؤكدا أن العالم شهد فى هذا العام 1481 عملية إرهابية، تعرضت مصر لحوالى 46 عملية منها، بدأت بحادث مقتل مواطن مسيحى فى الإسكندرية يوم 3 يناير الماضى، وانتهت بحادث كنيسة مارمينا يوم 29 ديسمبر، وراح ضحية هذه العمليات نحو 560 شهيدا و483 مصابا.

وأضافت الدراسة الصادرة اليوم، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن شهر يناير فى مقدمة الأشهر التى شهدت عمليات إرهابية، إذ شهد 7 عمليات، فيما تعرضت سيناء لـ29 عملية، تلتها محافظات القاهرة والجيزة بواقع 4 عمليات لكل منهما، ومن ناحية عدد الشهداء جاءت سيناء فى المرتبة الأولى بـ431 شهيدا، ثم المنيا بـ29 شهيدا وطنطا بـ27 شهيدا.

وأكدت الدراسة الصادرة عن مركز مستقبل وطن، أنه فيما يخص عدد المصابين جاءت سيناء فى المقدمة بـ288 مصابا، ثم طنطا بـ88 مصابا، والإسكندرية بـ48 مصابا، وفيما يخص أهداف العمليات الإرهابية جاءت الشرطة المصرية فى المرتبة الأولى بواقع 21 عملية، ثم القوات المسلحة بـ15، والمدنيين بواقع 10 عمليات.

وفيما يخص المنفذين للعمليات الإرهابية فى مصر، تم تصنيفها فى ثلاث مجموعات، أولها تنظيم داعش من خلال ولاية سيناء التى تبنّت أكثر العمليات ثم جماعات قاعدية الهوية، مثل أنصار الإسلام وجند الإسلام، ثم المجموعة الثالثة تضم جماعات منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، ويظهر ذلك من خلال نشاط حركتى لواء الثورة وحسم.

وأشارت الدراسة الصادرة عن المركز التابع لحزب مستقبل وطن، إلى أن العمليات الإرهابية فى مصر شهدت انخفاضا بنسبة 77% خلال العام الماضى، قياسا على مثيلاتها فى العام 2016، ما يشير إلى نجاح الدولة المصرية بشكل كبير فى تقييد الإرهاب وردعه.

 

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