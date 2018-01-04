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دراسة: مصر حققت فائضا كليا بميزان المدفوعات 5.1 مليار دولار بنهاية 2017

الخميس، 04 يناير 2018 03:17 م
دراسة: مصر حققت فائضا كليا بميزان المدفوعات 5.1 مليار دولار بنهاية 2017 المهندس محمد الجارحى رئيس مركز الدراسات بحزب مستقبل وطن


كتب أمين صالح
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أصدر مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، برئاسة المهندس محمد جمال الجارحى، دراسة جديدة اليوم الخميس، عن سعر الدولار الجمركى فى مصر وتداعيات استقراره عند 16 جنيها، مؤكدًا على أن قرار وزارة المالية تثبيته عند مستوى 16 جنيها يعنى أن هناك استقرار فى أسعار صرف الجنيه المصرى مقابل العملة الأمريكية فى التعاملات اليومية فى البنوك لاسيما أن احتساب الدولار الجمركى يتم عن طريق أخذ متوسط سعر الدولار الجمركى خلال تعاملات الشهر السابق.

 

أضافت الدراسة، أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى أسفرت عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغت نسبته فى الربع الأخير من عام 2017 نحو 168.4% وذلك لنحو 5.1 مليار دولار مقابل فائض قدره 1.9 مليار دولار فى الفترة نفسها من عام 2016.

 

وأشارت الدراسة، إلى أن المستوردين قاموا بتثبيت سعر الدولار الجمركى لتسهيل عملية احتساب قيمة الواردات والجمارك عليها ما لاقى استجابة من وزارة المالية وبدأت فى تحديد سعره بشكل شهرى حتى وصلت إلى مرحلة التثبيت المرحلى عند مستوى 16 جنيها منذ شهر أغسطس عام 2017، وحتى الآن وذلك نظرا لأن الدورة الجمركية تستغرق نحو 3 إلى 4 أشهر .

 

وأكد التقرير، على أن الثقافة الشعبية تلعب دورا كبيرا فى رفع الأسعار، حيث إنه مع الارتفاع المستمر للأسعار يدرك المستهلكون أن الشراء اليوم عند مستويات الأسعار السائدة أفضل من الشراء فى الغد، حيث ترتفع الأسعار فيسارعون إلى "الاكتناز" سواء للمعادن النفيسة أو العملة الأجنبية الأكثر ثباتا فى قيمتها وهو ما ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة المحلية.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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