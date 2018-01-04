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دراسة حديثة: أمريكا ساهمت فى إطالة أمد الأزمة السورية لتحقيق مصالح إسرائيل

الخميس، 04 يناير 2018 02:18 ص
دراسة حديثة: أمريكا ساهمت فى إطالة أمد الأزمة السورية لتحقيق مصالح إسرائيل الباحث أحمد عصام خلال المناقشة


كتب محمد سعودى
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 أكدت دراسة حديثة أن الولايات المتحدة ساهمت فى إطالة أمد الأزمة السورية لتحقيق الأهداف الأمريكية، وضمان أمن اسرائيل، مشيرة إلى أن أمريكا عملت على استنزاف الجيش السورى.

وذكرت الدراسة التى أجرها الباحث أحمد عصام محمد ضمن دراسة الماجستير فى العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الموقف الامريكى من الأزمة السورية قد تطور وتغير خلال مراحل الأزمة بشكل ساعد على إطالة أمد الأزمة، مؤكدة أن السياسة الأمريكية من الأزمة قد سعت إلى تحقيق الأهداف الأمريكية، حيث أدى تفاقم الحروب بين قوات النظام السورى والمعارضة المسلحة إلى إضعاف واستنزاف كلا القوتين وهو ما يصب فى صالح إسرائيل، ومن جهة أخرى تحاول واشنطن جر موسكو إلى استنزاف اقتصادى يتمثل فى تقديم الدعم المستمر إلى قوات النظام بما يؤدى إلى إرهاق قدرات الروس اقتصاديا.

وأشارت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة الامريكية نجحت بالفعل فى تحقيق مصالحها بسوريا، وضمان أمن إسرائيل، من خلال إطالة أمد الصراع فى سوريا، والإكثار من جولات المفاوضات الدولية التى لم تستطع على مر السنوات الماضية من إيقاف حقن الدماء فى سوريا، رغم أن هذه المفاوضات كان لها نتائج فى كل مرة.

جدير بالذكر أن الدراسة التى أعدها أحمد عصام الباحث بمجلس الوزراء، حملت عنوان "موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة السورية خلال الفترة من 2011 إلى 2016"، وأجريت تحت إشراف أ. د محمود إسماعيل الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتورة إنجى معدى الأستاذ المساعد بالكلية، فيما تكونت لجنة المناقشة من أ.د منير محمود بدوى أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة أسيوط، وكذلك أ.د  محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

الباحث خلال مناقشة الدراسة
الباحث خلال مناقشة الدراسة

 

لجنة المناقشة تحاور الباحث أحمد عصام
لجنة المناقشة تحاور الباحث أحمد عصام

 

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

 

الباحث أحمد عصام
الباحث أحمد عصام

 


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