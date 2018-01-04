داعش يتبنى هجوم كابول.. ويعلن قتل وإصابة 80 من الاستخبارات الأفغانية

داعش يتبنى هجوم كابول.. ويعلن قتل وإصابة 80 من الاستخبارات الأفغانيةالخميس، 04 يناير 2018 08:43 م
تفجير - أرشفية
كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلن تنظيم داعش الإرهابى، مسئوليته عن الهجوم الانتحارى الذى استهدف مقرا للشرطة الأفغانية فى العاصمة كابول.
وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتطرف: "نحو 80 عنصرا من الاستخبارات والشرطة الأفغانية بين قتيل وجريح إثر عملية بسترة ناسفة ضربت تجمعا لهم بحى "بنايي" فى كابول".
وفى وقت سابق قال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيبوا فى هجوم انتحارى فى العاصمة كابول اليوم الخميس.
وقال مسؤولون إن انتحاريا فجر نفسه بعد أن اقترب من مجموعة من أفراد الأمن كانت تنفذ مداهمة على تجارة المخدرات والكحوليات فى منطقة من العاصمة لا تبعد كثيرا عن السفارة الأمريكية.
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