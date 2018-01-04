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"خليك زى آدم".. حملة للحفاظ على البيئة ورفع مستوى النظافة بالقاهرة

الخميس، 04 يناير 2018 04:00 ص
"خليك زى آدم".. حملة للحفاظ على البيئة ورفع مستوى النظافة بالقاهرة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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 يفتتح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، غدا الجمعة، حفل تدشين حملة "خليك زى آدم"، وذلك بميدان عابدين، أمام ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين.

تهدف الحملة التى يدشنها محافظ القاهرة للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة النظافة بشوارع العاصمة، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والشباب والرياضة وهيئة نظافة القاهرة وعدد من الشخصيات العامة، وبدأت المحافظة بوضع إعلانات خاصة بالحملة بعدد من شوارعها لحث أكبر عدد من الشباب على المشاركة فيها.

 

 
 
 
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