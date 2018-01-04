"خارجية البرلمان": إعداد مذكرة للرد على مزاعم الكونجرس بشأن أوضاع الأقباط





كتب مصطفى السيد





قال طارق الخولى، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف سد النهضة وتحركات وزارة الخارجية والرى فى هذا الملف، وبحث إمكانية تحرك برلمانى بجانب الدبلوماسية المصرية لمعالجة الأزمة.

وأضاف "الخولى"، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبحث أيضًا خلال الفترة المقبلة المذكرة التى خرجت من الكونجرس الأمريكى بشأن قانون أوضاع الأقباط فى مصر، والأخطاء الفاضحة التى احتوها هذا التقرير ومغالطات وجود انتهاكات للأقباط المصريين، مشيرًا إلى أن اللجنة تعد تقريرًا بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستعلامات للرد على المغالطات ومزاعم مذكرة الكونجرس الأمريكى حول تعرض الأقباط لانتهاكات فى مصر.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الخارجية، إلى أنه بعد الانتهاء من التقرير سيتم إرساله للكونجرس الأمريكى ووسائل الإعلام الأجنبية، لافتًا إلى أن اللجنة ستناقش أيضًا مشروع قانون مقدم من وزارة الخارجية بشأن تعديل قانون الدبلوماسية والقنصلية.