video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حقل أبو الطفل فى ليبيا ينتج 80 ألف برميل يوميا وإعادة تشغيل محطة للغاز

الخميس، 04 يناير 2018 05:25 م
حقل أبو الطفل فى ليبيا ينتج 80 ألف برميل يوميا وإعادة تشغيل محطة للغاز محطة نفط


(رويترز)
إضافة تعليق


قال مهندس فى حقل أبو الطفل النفطى فى ليبيا إن إنتاج الحقل مستقر عند نحو 80 ألف برميل يوميا.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط إن محطة للغاز فى أبو الطفل استأنفت العمل فى 27 ديسمبر، فى أعقاب أعمال صيانة بعد إغلاق استمر أربع سنوات.

وسيستخدم الغاز فى تشغيل المحطات المحلية لتوليد الكهرباء، بدلا من الوقود السائل الأكثر تكلفة.

وحقل أبو الطفل تديره مليته للنفط والغاز، وهى مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة وإينى الإيطالية.

وأعيد فتح الحقل فى يونيو حزيران 2017 بعد إغلاق بفعل حصار ميناء ونزاع بين المؤسسة الوطنية للنفط وفنترشال الألمانية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اللواء زكريا الغمرى يتحدث عن الأوضاع فى ليبيا فى "الأمن للجميع"

بابا نويل يسأل عن أمنيات 2018 والعرب يجيبون.. سوريا والبحث عن نقطة الصفر.. اليمن وضوح الصورة أكثر.. انطلاق قطار التنمية فى العراق.. حلم إقامة دولة المؤسسات فى ليبيا.. والقضاء على الإرهاب هدف عربى جماعى

حقل أبو الطفل

ليبيا

اخبار ليبيا

براميل

نفط

محطة للغاز



لا تفوتك
مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة