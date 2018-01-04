حقل أبو الطفل فى ليبيا ينتج 80 ألف برميل يوميا وإعادة تشغيل محطة للغاز

حقل أبو الطفل فى ليبيا ينتج 80 ألف برميل يوميا وإعادة تشغيل محطة للغازالخميس، 04 يناير 2018 05:25 م
محطة نفط
(رويترز)
إضافة تعليق
قال مهندس فى حقل أبو الطفل النفطى فى ليبيا إن إنتاج الحقل مستقر عند نحو 80 ألف برميل يوميا.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط إن محطة للغاز فى أبو الطفل استأنفت العمل فى 27 ديسمبر، فى أعقاب أعمال صيانة بعد إغلاق استمر أربع سنوات.
وسيستخدم الغاز فى تشغيل المحطات المحلية لتوليد الكهرباء، بدلا من الوقود السائل الأكثر تكلفة.
وحقل أبو الطفل تديره مليته للنفط والغاز، وهى مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة وإينى الإيطالية.
وأعيد فتح الحقل فى يونيو حزيران 2017 بعد إغلاق بفعل حصار ميناء ونزاع بين المؤسسة الوطنية للنفط وفنترشال الألمانية.
إضافة تعليق
اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار
وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة