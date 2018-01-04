حقل أبو الطفل فى ليبيا ينتج 80 ألف برميل يوميا وإعادة تشغيل محطة للغاز





(رويترز)





قال مهندس فى حقل أبو الطفل النفطى فى ليبيا إن إنتاج الحقل مستقر عند نحو 80 ألف برميل يوميا.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط إن محطة للغاز فى أبو الطفل استأنفت العمل فى 27 ديسمبر، فى أعقاب أعمال صيانة بعد إغلاق استمر أربع سنوات.

وسيستخدم الغاز فى تشغيل المحطات المحلية لتوليد الكهرباء، بدلا من الوقود السائل الأكثر تكلفة.

وحقل أبو الطفل تديره مليته للنفط والغاز، وهى مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة وإينى الإيطالية.

وأعيد فتح الحقل فى يونيو حزيران 2017 بعد إغلاق بفعل حصار ميناء ونزاع بين المؤسسة الوطنية للنفط وفنترشال الألمانية.