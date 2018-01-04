حبس عامل وعاطل 4 أيام سرقا سائق بدار السلام





كتب محمد عبد الرازق





أمرت نيابة دار السلام برئاسة المستشار شريف برسوم بحبس عامل وعاطل، سرقا سائق تحت تهديد السلاح بمنطقة دار السلام 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من "أحمد ع" 21 سنة، سائق، بأنه حال سيره بشارع أمين الشيمى بجوار محطة مترو دار السلام، استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية وقاموا بالتعدى عليه بالضرب "دون إحداث إصابات" وتهديده بسلاح أبيض واستوليا على حافظة نقوده وبداخلها مبلغ مالى 400 جنيه وفرا هاربين.

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبيها، وتبين أنهما كل من "محمد أ"، 18 سنة، عامل، و"مينا م"، 18 سنة، عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وحافظة النقود الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها المبلغ المالى المستولى عليه.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.