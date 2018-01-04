حبس تونسيين 6 أشهر روجوا لشائعة وفاة الرئيس السبسى





تونس (أ ف ب)





أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن لمدة 6 أشهر على تونسيين بتهمة ترويجهما شائعة وفاة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى عبر استخدام شعار قناة "فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية، بحسب ما أفاد مسئول قضائى وكالة فرانس برس.

وقال الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية فى جندوبة (شمال غرب) نور الدين الحباشى إن الرجلين دينا بتهمة "ارتكاب أمر موحش" و"نشر أخبار زائفة من شأنها مس الصفو العام" عبر "تقليد علامة تجارية".

وأوضح أنه "تم الحكم عليهما بستة أشهر سجن مع خطية مالية قدرها خمسون آلاف دينار (1700 يورو) لكل واحد منهما".

وكان المحكومان، وأحدهما فى التاسعة والعشرين والثانى فى الثلاثين، وراء تداول خبر على فيسبوك فى نوفمبر أعلن وفاة الرئيس التونسى، وكان مدموجا بشعار "فرانس 24"، وتبين أنه مركّب.

وكان مسئول فى الرئاسة التونسية نفى الخبر سريعا وتوعد بملاحقة الفاعلين. ونددت فرانس 24 باستخدام شعارها "للترويج لأخبار كاذبة"، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكوى ضد مجهول بسبب "الأضرار التى لحقت بها".

والسبسى فى الواحدة والتسعين، وهو الزعيم الوحيد فى العالم، إلى جانب الملكة إليزابيث فى بريطانيا، الذى تجاوز التسعين.

وقد انتخب فى نهاية 2014 رئيسا لتونس، فى أول عمية ديموقراطية فى تاريخ البلاد، بعد الثورة التى أطلقت "الربيع العربى".