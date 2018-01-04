حبس تشكيل عصابى 4 أيام لسرقة المواطنين بالإكراه فى البساتين





كتب محمد عبد الرازق





أمرت نيابة البساتين برئاسة المستشار تامر عاشور بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، والاستيلاء على متعلقاتهم تحت تهديد السلاح 4 أيام على ذمه التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين معلومات مفادها أن كل من "وليد ح ع" 32 سنة، عامل خردة، مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 19820 فئة " ج" البساتين، السابق اتهامه فى 23 قضية آخرها 7365 لسنة 2017 التجمع الخامس "سرقة متنوعة"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "سرقة بالإكراه"، والمقضى فى الأولى بالسجن 5 سنوات، والثانية بالسجن 5 سنوات، و"ياسر ر ح" 40 سنة، عامل خردة، السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما القضية "سرقة متنوعة"، و"حسن ج د" 29 سنة، جزار، السابق اتهامه فى قضيتين أخرهما القضية "سرقة مهمات بالإكراه"، و"حسين ش ح" 24 سنة، مبيض محارة، و"محمد ك ع" 33 سنة، عاطل، مسجل خطر متنوع تحت رقم 16865 فئة " ج " دار السلام والسابق اتهامه فى 14 قضية آخرهم "سلاح أبيض"، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المواطنين كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية.

وباستهدافهم بعدة مأموريات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية عيار 7,62×39 مم، وخزينة، و5 طلقات آلية عيار 7.62×39 مم، وبندقية خرطوش عيار 12 مم تركى الصنع، وطبنجة حلوان مطموسة الأرقام عيار 9 مم، و3 خزائن، و3 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 16 مم، و5 طلقات من ذات العيار.

كما تم ضبط "8 شاشات، جهاز كمبيوتر، جهاز كمبيوتر "لاب توب"، 3 كشاف إضاءة هليوم كبير، شفاط، 100 بطارية قلم، سخان غاز، 7 لفافات سلك نحاس، كوريك سيارة كبير الحجم، 3 مقص حدادى، 13 شنيور كهربائى، 9 صاروخ كهربائى، السيارة رقم و ص ص 519 ملك المتهم الأول، والسيارة رقم د ف 2739 مستأجرة من معرض سيارات بمصر القديمة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب، وأضافوا بقيامهم بالتصرف بالبيع فى باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" صاحب مخزن خردة، وإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.