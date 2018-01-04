حالة الطقس اليوم الخميس 4/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب





نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتكاثر السحب المنخفظة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 5ر1 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً:

تُعاود درجات الحرارة انخفاضها و تُصبح أقل من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس بارداً بوجهٍ عام مع ظهور تدريجي لكميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله في بعض المناطق.

الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط تدريجياً، وتكون مُثيرة للغبار والأتربة في العديد من المناطق لا سيّما الصحراوية منها.

في خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (15-25 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً:

يقترب من المملكة تدريجياً منخفض جوي "عميق" يتمركز غرب قبرص ويتحرك شرقاً تدريجياً نحو المنطقة

يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام، مع استمرار ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة.

ويتوقع أن تنشط سرعة الرياح بشكل إضافي وتترافق بالغبار والأتربة في العديد من المناطق، ويتوقع أن تبدأ الأمطار بمشيئة الله في المنطقة الشمالية بعد مُنتصف الليل تمتد فجراً الى المناطق الوسطى و أجزاء من المناطق الجنوبية.

الرياح جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً بعد منتصف الليل، وتكون مُثيرة للغبار والأتربة في العديد من المناطق مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق المناطق الشمالية من البلاد. كما يحتمل تساقط امطار محلية على المناطق الوسطى والجنوبية، وخلال ساعات الليل المتأخرة يشتد تساقط الأمطار شمالا ويمتد فجراً لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.