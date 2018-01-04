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جيش نيجيريا ينقذ تلميذة اختطفتها بوكو حرام عام 2014

الخميس، 04 يناير 2018 04:39 م
جيش نيجيريا ينقذ تلميذة اختطفتها بوكو حرام عام 2014 بوكو حرام


أبوجا (رويترز)
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قال الجيش النيجيرى اليوم الخميس، إنه أنقذ واحدة من تلميذات مدرسة اختطفتهن جماعة بوكو حرام المتشددة من بلدة تشيبوك عام 2014.

وأثار خطف أكثر من 270 تلميذة فى ذلك الوقت إدانات دولية وانتقادات شديدة للسلطات النيجيرية بالداخل فى إطار حملة أطلق عليها "أعيدوا بناتنا".

وعثرت قوات تعمل فى بلدة بولكا على سلومى باجو مع فتاة أخرى وقال الجيش فى بيان إنهما "تحت حماية آمنة من القوات وتتلقيان رعاية طبية".

والفتاة الأخرى لم تكن ضمن التلميذات المخطوفات.


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