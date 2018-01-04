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جيش كوريا الجنوبية: لا مؤشرات على تحضير بيونج يانج لتجربة صاروخية وشيكة

الخميس، 04 يناير 2018 10:04 ص
جيش كوريا الجنوبية: لا مؤشرات على تحضير بيونج يانج لتجربة صاروخية وشيكة الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية


سول (أ ش أ)
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أعلن الجيش الكورى الجنوبى أنه لم يرصد أية مؤشرات على تحضير بيونج يانج لاختبار صاروخى وشيك، من دون أن يستبعد احتمال قيام الشطر الشمالى بأعمال استفزازية من حيث المبدأ.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن رو جى تشونج المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس قوله إننا: "لم نرصد نشاطا يمكن الافتراض استنادا إليه أن كوريا الشمالية تستعد لاستفزاز صاروخى فى وقت وشيك".

مع ذلك، لم يستبعد المسؤول احتمال إقدام كوريا الشمالية على "استفزازات صاروخية فى أى وقت"، مضيفا أن "كوريا الجنوبية بالتعاون مع الولايات المتحدة مستمرة فى متابعة الوضع".

جاء هذا الموقف وسط تقارير إعلامية أمريكية وتصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن احتمال إجراء بيونج يانج تجرية صاروخية فى وقت قريب.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت شبكة "سى بى إس" الأمريكية أن كوريا الشمالية استأنفت نشاطها الصاروخى فى ذات الموقع، الذى أطلقت منه صاروخا باليستيا عابرا للقارات فى نوفمبر الماضى.


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