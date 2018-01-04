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تقارير غربية تحذر من الاستثمار فى قطر.. وتؤكد: مخاطر اقتصادها تتضاعف

الخميس، 04 يناير 2018 04:31 م
تقارير غربية تحذر من الاستثمار فى قطر.. وتؤكد: مخاطر اقتصادها تتضاعف بورصة الدوحة - أرشيفية


كتب – محمود محيى
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حذرت تقارير غربية من خطورة الاستثمار فى السوق القطرى، مؤكدة أن مخاطر السوق القطرى تتضاعف.

 

وحسب مذكرة بحثية متخصصة عن المخاطر السيادية للدول صادر عن قطاع البحوث الاقتصادية بشركة "مباشر تداول"، فإن تكلفة التأمين على مخاطر تخلف قطر عن سداد ديونها السيادية سجلت ارتفاعًا قياسيًا بمعدل سنوى بلغ 40.9% هو الأعلى منذ الألفية الجديدة.

 

وقال خبراء اقتصاد لوسائل إعلام إماراتية، إن سياسات قطر أفقدتها ثقة المستثمرين خاصة بعد فشلها فى إدارة ملف عزلتها الدبلوماسية من جانب الدول العربية، ما انعكس على تآكل رصيد احتياطيات النقد الأجنبى وانهيار قيمة العملة وسحب المستثمرين الأجانب ودائعهم من البنوك القطرية والتخارج من البورصة.

 

وكانت شبكة الأنباء العالمية "بلومبرج" قد أكدت على أن الريال القطرى هو العملة الأسوأ أداء على مستوى العالم فى العام الماضي.

 

وقطعت عدة دول عربية بقيادة مصر والإمارات والسعودية والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر على خلفية تورطها فى تمويل الإرهاب.


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