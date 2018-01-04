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الخميس، 04 يناير 2018 06:55 م
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تعليم القاهرة تشكل لجنة لمتابعة الغش الإلكترونى وضبط ومعاقبة المخالفين

الخميس، 04 يناير 2018 02:45 م
تعليم القاهرة تشكل لجنة لمتابعة الغش الإلكترونى وضبط ومعاقبة المخالفين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم التنبيه على مديرى عموم الإدارات التعليمية، بضرورة مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه على جميع الطلاب والعاملين بلجان السير بعدم حيازة أجهزة هواتف محمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال والإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى قد تساعد فى خرق سرية الامتحانات، حتى لا يعرض المخالف نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2017.

وأضاف عطية أنه تم التنبيه على الطلاب أن من يحاول الغش سيتعرض لعقوبة الحرمان من الامتحان،  حيث سيحرم الطلاب المخالفين من أداء الامتحان، فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد.

و قرر مدير المديرية تشكيل لجنة لمتابعة الغش الإلكتروني واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات، وفقا للوائح والتعليمات.


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