تعرف على ملامح قانون التخطيط الموحد.. فى 9 نقاط

تعرف على ملامح قانون التخطيط الموحد.. فى 9 نقاطالخميس، 04 يناير 2018 03:00 ص
هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة
كتب : مصطفى عبد التواب
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أعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضى، الانتهاء من قانون التخطيط الموحد، وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإقراره فى جلسته العامة، وفيما يلى شرح ملامح قانون التخطيط الموحد فى 9 نقاط.
1-إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.
2-تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والاقليمى والمحلى.
3- تنفيذ استحقاقات استراتجية التنمية المستدامة مصر 2030.
4-تحقيق مواد الدستوى المصرى المتعلقة بالإدارة المحلية واللامركزية.
5-يعزز من قدرة وزارة التخطيط على متابعة وتقيم الخطط والمشروعات.
6-وضع منظومة منضبطه للتخطيط على كل المستويات.
7-يعزز الترابط بين المخططات العمرانية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
8-يقلل فرص إهدار المال العام.
9-يؤدى إلى تراجع ظاهرة المشروعات المتعثرة.
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