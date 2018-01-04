تعرف على ملامح قانون التخطيط الموحد.. فى 9 نقاط





كتب : مصطفى عبد التواب





أعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضى، الانتهاء من قانون التخطيط الموحد، وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإقراره فى جلسته العامة، وفيما يلى شرح ملامح قانون التخطيط الموحد فى 9 نقاط.

1-إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.

2-تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والاقليمى والمحلى.

3- تنفيذ استحقاقات استراتجية التنمية المستدامة مصر 2030.

4-تحقيق مواد الدستوى المصرى المتعلقة بالإدارة المحلية واللامركزية.

5-يعزز من قدرة وزارة التخطيط على متابعة وتقيم الخطط والمشروعات.

6-وضع منظومة منضبطه للتخطيط على كل المستويات.

7-يعزز الترابط بين المخططات العمرانية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

8-يقلل فرص إهدار المال العام.

9-يؤدى إلى تراجع ظاهرة المشروعات المتعثرة.