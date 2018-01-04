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الخميس، 04 يناير 2018 08:42 ص
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تعرف على ملامح قانون التخطيط الموحد.. فى 9 نقاط

الخميس، 04 يناير 2018 03:00 ص
تعرف على ملامح قانون التخطيط الموحد.. فى 9 نقاط هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة


كتب : مصطفى عبد التواب
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أعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضى، الانتهاء من قانون التخطيط الموحد، وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإقراره فى جلسته العامة، وفيما يلى شرح ملامح قانون التخطيط الموحد فى 9 نقاط.

1-إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.

2-تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والاقليمى والمحلى.

3- تنفيذ استحقاقات استراتجية التنمية المستدامة مصر 2030.

4-تحقيق مواد الدستوى المصرى المتعلقة بالإدارة المحلية واللامركزية.

5-يعزز من قدرة وزارة التخطيط على متابعة وتقيم الخطط والمشروعات.

6-وضع منظومة منضبطه للتخطيط على كل المستويات.

7-يعزز الترابط بين المخططات العمرانية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

8-يقلل فرص إهدار المال العام.

9-يؤدى إلى تراجع ظاهرة المشروعات المتعثرة.

 

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ملامح قانون التخطيط الموحد

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اللامركزية

الادارة المحلية



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