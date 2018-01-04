تعرف على شروط الحصول على سيارة من "تنمية المشروعات" و"تحيا مصر"





المنيا – حسن عبد الغفار





ينشر اليوم السابع، الشروط الواجب توافرها فى الشباب المستفيد من مشروع تمويل سيارة للشباب، والذى ينفذه جهاز تنمية المشروعات وصندوق تحيا مصر.

يقول سعيد سبع مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنيا، إن الشروط الواجب توافرها فى المستفيدين تتضمن ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة مهنية سارية، وألا يكون المتقدم موظفاً بالحكومة أو شركات القطاع العام، أو من العاملين لدى القطاع الخاص المؤمن عليهم، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها، وألا يكون لديه مصدر دخل ثابت يلبى احتياجاته المعيشية، ويكون مقيماً داخل جمهورية مصر العربية إقامة دائمة، وألا يكون مالكاً لأى سيارة أخرى أياً كان نوعها، وألا يكون ملزماً بأداء أقساط ملكية سيارة أخرى، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأضاف أنه يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقاً لشروط السداد، وأن يتعهد المتقدم بأن يستخدم السيارة بنفسه بصفة أساسية، وأنه لن يتصرف فيها قبل مرور 6 سنوات من تاريخ الشراء، وبعد سداد كافة الأقساط المستحقة عليها، وألا يكون المتقدم حاصلاً على قرض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يقوم كل مستفيد بسداد حصة مساهمته الذاتية فى السيارات بمبلغ 51.500 جنيه مصرى، تعادل 25% من قيمة السيارة وألا يثبت تعاطى من ترسو عليه القرعة من المتقدمين لأية مواد مخدرة أو منشطات من أى نوع، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الجهة التى تحددها وزارة الصحة.

وأضاف "سبع" أن إجمالى ثمن السيارة يبلغ 206 آلاف جنيه مصرى، سيقوم كل مستفيد بسداد مبلغ 51.500 جنيه مصرى تمثل 25% من إجمالى ثمن السيارة كمساهمة ذاتية، على أن يتم تمويل باقى ثمن السيارة والبالغ 154.500 ألف جنيه مصرى بقرض مباشر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمتناهية الصغر لمدة 6 سنوات بعد منح العملاء فترة سماح قدرها شهر واحد لا يتم فيها سداد أية مبالغ ويتم سداد باقى ثمن السيارة بموجب 71 قسطًا شهريًا متساوى القيمة.