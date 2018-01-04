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تعرف على تفاصيل افتتاح الأوقاف للمجزر الآلى بشلاتين × 10 معلومات

الخميس، 04 يناير 2018 03:00 ص
تعرف على تفاصيل افتتاح الأوقاف للمجزر الآلى بشلاتين × 10 معلومات الدكتور شريف مصطفى رئيس مجموعة الأوقاف يتفقد مشروع المجزر


كتب – إسماعيل رفعت
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تنهى وزارة الأوقاف، الإجراءات النهائية عبر شركاتها التى تنفذ مشروع مجزر آلى ضخم فى مدين الشلاتين، وذلك ضمن خطة تنمية الأطراف، ويقدم "اليوم السابع"  10 معلومات عن مجزر الشلاتين، كالآتى:

 

1 – ينفذ على مساحة 21 ألف متر مربع.

2 – تم تعديل مخططه القديم المعتمد على مساحة 10 آلاف متر.

3 – مكون من خط ذبح آلى لإنتاجية 200 رأس جمل يوميًا.

4 – خط ذبح آلى لإنتاجية 400 رأس غنم بتلو يوميًا.

5 – خطوط الإنتاج آلية والكتروميكانيك.

6 – يحتوى على 14 ثلاجة منها نفق طاقة تبريد - 40 درجة ونفق تبريد - 20 درجة.

7 – صالة تشفية بدرجة حرارة + 12 درجة و11 تلاجة درجة صفر.

8 – محطة معالجة ومحرقة.

9 – توفير فرص عمل لشباب حلايب والشلاتين وتخفيض ثمن اللحوم.

10 – تم تنفيذ 85% من المشروع من قبل مجموعة الأوقاف الاستثمارية.

 


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حلايب والشلاتين

وزارة الاوقاف

مجزر الشلاتين



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