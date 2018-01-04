تعرف على تفاصيل افتتاح الأوقاف للمجزر الآلى بشلاتين × 10 معلومات





كتب – إسماعيل رفعت





تنهى وزارة الأوقاف، الإجراءات النهائية عبر شركاتها التى تنفذ مشروع مجزر آلى ضخم فى مدين الشلاتين، وذلك ضمن خطة تنمية الأطراف، ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن مجزر الشلاتين، كالآتى:

1 – ينفذ على مساحة 21 ألف متر مربع.

2 – تم تعديل مخططه القديم المعتمد على مساحة 10 آلاف متر.

3 – مكون من خط ذبح آلى لإنتاجية 200 رأس جمل يوميًا.

4 – خط ذبح آلى لإنتاجية 400 رأس غنم بتلو يوميًا.

5 – خطوط الإنتاج آلية والكتروميكانيك.

6 – يحتوى على 14 ثلاجة منها نفق طاقة تبريد - 40 درجة ونفق تبريد - 20 درجة.

7 – صالة تشفية بدرجة حرارة + 12 درجة و11 تلاجة درجة صفر.

8 – محطة معالجة ومحرقة.

9 – توفير فرص عمل لشباب حلايب والشلاتين وتخفيض ثمن اللحوم.

10 – تم تنفيذ 85% من المشروع من قبل مجموعة الأوقاف الاستثمارية.