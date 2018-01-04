تعرف على أعمال حماية محافظة البحر الأحمر من السيول × 8 معلومات

كتبت أسماء نصار

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى العديد من مشروعات الحماية من مخاطر السيول فى محافظة البحر الأحمر، بهدف الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطق البدوية، وتحقيق أقصى استفادة منها فى أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشات الاقتصادية والسياحية والشركات الاستثمارية.

وفى هذا التقرير نرصد الإنجازات التى حققتها وزارة الرى فى حماية البحر الأحمر من مخاطر السيول فى 8 معلومات.. تعرف عليها.