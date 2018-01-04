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تعرف على أعمال حماية محافظة البحر الأحمر من السيول × 8 معلومات

الخميس، 04 يناير 2018 01:30 ص
تعرف على أعمال حماية محافظة البحر الأحمر من السيول × 8 معلومات محمد عبد المعطى وزير الرى


كتبت أسماء نصار
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تنفذ وزارة الموارد المائية والرى العديد من مشروعات الحماية من مخاطر السيول فى محافظة البحر الأحمر، بهدف الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطق البدوية، وتحقيق أقصى استفادة منها فى أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشات الاقتصادية والسياحية والشركات الاستثمارية.

 

وفى هذا التقرير نرصد الإنجازات التى حققتها وزارة الرى فى حماية البحر الأحمر من مخاطر السيول فى 8 معلومات.. تعرف عليها.

 

1- يوجد 17 موقعًا لتنفيذ المشروعات كخطة عاجلة لحماية مدن محافظة البحر الأحمر من أخطار السيول.

2- تكلفة التنفيذ حوالى 397 مليون جنيه.

3- سيتم تخزين مياه الأمطار بكميات تتخطى 34 مليون متر مكعب بمدن رأس غارب والغردقة والشيخ الشاذلى وبرنيس وشلاتين.

4- متوسط نسبة التنفيذ فى المشروعات تتخطى 45% رغم أن البداية كانت فى أغسطس الماضى.

5- توجد 12 شركة تعمل فى المشروعات تحت إشراف الشركة الوطنية للمشروعات.

6- حجم العمالة اليومية يتخطى 3000 عامل و750 معدة ثقيلة تعمل على مدار اليوم.

7- نشر محطات تنبؤ بالسيول بمنطقة البحر الأحمر وربطها بمركز التنبؤ بالوزارة.

8- إعداد تقرير يومى عن حالة الطقس وإخطار الجهات المسئولة لاتخاذ إجراءات المواجهة.
 

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