تصدير الخيول العربية المصرية للخارج.. اعرف الإجراءات الجديدة × 10 معلومات





كتب أحمد حربى





أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قواعد وإجراءات جديدة لتنظيم تصدير الخيول العربية المصرية للخارج لأول مرة، للنهوض بصادرات مصر من الخيول فى ظل الطلب العالمى المتزايد عليها، لفتح الصادرات المصرية من الخيول بعد قرار الاتحاد الأوروبى بالسماح للقاهرة باستئناف تصدير الخيول وفقا للضوابط التى اعتمدتها مصر.

يُذكر أن إجمالى عدد الخيول العربية فى مصر يبلغ 10 آلاف و241، إضافة إلى 980 ألفا و149 من الفصيلة الخيلية، منها 845 ألفا و882 من الحمير، و36 ألفا و274 من البغال، و97 ألفا و993 من الخيول البلدية، وفى السطور التالية، ينشر "اليوم السابع" قائمة الإجراءات والقواعد الجديد المنظمة لتصدير الخيول العربية والمصرية للخارج، فى 10 معلومات موجزة وشاملة لكل الضوابط...

1- ثروة مصر من الخيول العربية المصرية تتجاوز 10 آلاف حصان وفق تقديرات وزارة الزراعة.

2- القرار الوزارى رقم 888 لسنة 2016 تضمن استصدار الموافقة وإجراءات العمل داخل المحجر المعتمدة وإجراءات العمل يوم السفر.

3- استصدار الموافقة التصديرية يشمل التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة، واستمارة مطابقة المنشأة للضوابط، من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها.

4- يُرفق بالطلب إقرار من صحاب المنشأة يفيد بخلو الخيول من الأمراض التى تمنع تصديرها للخارج.

5- فحص ومناظرة الخيول المُعدّة للتصدير وسحب العينات اللازمة وإجراء الفحوص العملية المطلوبة، وفق القواعد المنظمة، على أن يتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول.

6- متابعة الحالة الصحية للخيول يوميا داخل المنشأة أو المزرعة، وإصدار شهادة صحية أولية للسماح للخيول بدخول المحجر المعتمد بعد المعاينة عند انتهاء فترة العزل.

7- إجراء الفحص الظاهرى للخيول داخل المحجر المعتمد، وتسجيل الخيول عند دخولها المحجر بسجل خاص، ويتم بعدها سحب عينات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان.

8- إجراء متابعة يومية للحاصلة الصحية للخيول داخل المحجر المعتمد، وسحب عينات من الخيول أثناء فترة الحجر طبقا للاشتراطات المطلوبة.

9- بالنسبة لإجراءات العمل يوم السفر للخارج، يقوم الطبيب البيطرى الرسمى بإصدار الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول.

10- نقل الخيول إلى مطار القاهرة بالعربات المخصصة لذلك، بعد الإفراج عنها، مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية و"بوليصة التأمين".