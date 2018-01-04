ترامب يحل لجنة مكلفة ببحث مزاعم تزوير الانتخابات





(رويترز)





قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا بحل لجنة رئاسية مكلفة بالنظر فى مزاعم حدوث تزوير بانتخابات العام 2016 وذلك بعدما رفضت ولايات كثيرة تزويدها بالبيانات.

وقال ترامب فى بيان يوم الأربعاء "بدلا من الدخول فى معارك قانونية لا نهاية لها على حساب دافع الضرائب، وقعت اليوم أمرا تنفيذيا بحل اللجنة وطلبت من وزارة الأمن الداخلى مراجعة تلك القضايا وتحديد الإجراءات التالية".

وتشكلت اللجنة، التى يقودها نائب الرئيس مايك بنس، فى مايو أيار من العام الماضى للنظر فى مزاعم تزوير الانتخابات لكنها واجهت مقاومة من كثير من الولايات.

وذكر قاض اتحادى فى واشنطن فى نوفمبر تشرين الثانى أن اللجنة هيئة استشارية لا تملك السلطة القانونية لإرغام الولايات على تسليم ما لديها من بيانات.

وقال ترامب، وهو جمهوري، إن التزوير ربما كان السبب فى حصده عددا من الأصوات الشعبية فى الانتخابات أقل بواقع نحو ثلاثة ملايين صوت لصالح منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون.

ويقول معظم مسؤولى الولايات الذين يشرفون على الانتخابات وخبراء فى قوانين الانتخابات إن تزوير الانتخابات نادر فى الولايات المتحدة.