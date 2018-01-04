ترامب: لا مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية أثناء الألعاب الأولمبية





(رويترز)





نقل مكتب رئيس كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قوله إن بلاده لن تجرى تدريبات عسكرية مع سول خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى يستضيفها البلد الآسيوى الشهر المقبل.

وقال البيت الأزرق الرئاسى فى بيان إن ترامب أبلغ الرئيس مون جيه-إن فى اتصال هاتفى إنه يأمل أن تفضى المحادثات بين الكوريتين إلى نتائج طيبة وإنه سيرسل وفدا رفيعا يضم أعضاء من أسرته للألعاب الأولمبية التى تستضيفها مدينة بيونجتشانغ.