video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: لا مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية أثناء الألعاب الأولمبية

الخميس، 04 يناير 2018 05:41 م
ترامب: لا مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية أثناء الألعاب الأولمبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


(رويترز)
إضافة تعليق


نقل مكتب رئيس كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قوله إن بلاده لن تجرى تدريبات عسكرية مع سول خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى يستضيفها البلد الآسيوى الشهر المقبل.

وقال البيت الأزرق الرئاسى فى بيان إن ترامب أبلغ الرئيس مون جيه-إن فى اتصال هاتفى إنه يأمل أن تفضى المحادثات بين الكوريتين إلى نتائج طيبة وإنه سيرسل وفدا رفيعا يضم أعضاء من أسرته للألعاب الأولمبية التى تستضيفها مدينة بيونجتشانغ.


إضافة تعليق

ترامب

مناورات عسكرية

كوريا الجنوبية

الألعاب الأولمبية

امريكا



لا تفوتك
مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة