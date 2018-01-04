تجديد حبس شقيقين لاتجارهما فى الأسلحة بالبساتين

كتب محمد عبد الرازق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس شقيقين لاتهامهما بحيازة وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمه حيازة وإحراز سلاح نارى بقصد الاتجار.

وبدأت أحدث الواقعة عندما وردت معلومات إلى المقدم على فيصل، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، من مصدر سرى تفيد بقيام كل من محمود. ح، 42 سنة، وشقيقة فاروق 34 سنة، عاملان رخام، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية.

وبتقنين الإجراءات وتكثيف البحث وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما بمسكنهما وبالتفتيش عُثر بداخله على بندقية آلية وخزينة بداخلها 40 طلقات من ذات العيار، و3 فرد خرطوش و10 طلقات، وبمواجهتهما اعترفا الشقيقان بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.