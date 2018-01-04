video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس الجزار سارق "التكاتك" بالتبين 15 يوما

الخميس، 04 يناير 2018 03:36 م
تجديد حبس الجزار سارق "التكاتك" بالتبين 15 يوما توك توك -أرشيفية


كتب محمد عبد الرازق
إضافة تعليق


قرر قاضى المعارضات بمحكمه جنح حلوان تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيق، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه، حيث تم ضبطه عقب سرقة دراجة بخارية "توك توك" من مالكها بالتبين، عقب افتعال مشاجرة معه.
 
البداية كانت أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة التبين وبصحبتهم قوة أمنية بالشارع الجديد دائرة القسم، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد المواطنين، وباستبيان الأمر تقابلت القوة مع  "محمد ص" 26 سنة سائق، والذى قرر أنه أثناء سيره بالدراجة البخارية "توك توك" ملكه بالشارع الجديد، استوقفه أحد الأشخاص أدلى بأوصافه التقريبية، وقام بافتعال مشاجرة معه واستولى على الدراجة البخارية ولاذ بالفرار.
 
وعلى الفور تم تتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتبين أنه "كامل.أ" وشهرته "كيمو الجزار" 25 سنة عاطل مسجل خطر، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "إتلاف، تبديد"، بإجمالى حبس سنة و3 شهور، وذلك أثناء استقلاله الدراجة البخارية "توك توك" المستولى عليها.
 
وبمواجهته، أمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بواقعة السرقة جنح التبين، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة مماثلة، وباستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم تحرير محاضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس المتهم بقتل مواطن وإصابة آخر بعد إطلاق الرصاص على مقهى بالفيوم

تجديد حبس ابنة القرضاوى 45 يوما لاتهامهما بتمويل الإرهاب

اخبارر الاحوادث

التبيين

توك توك

سرقه



لا تفوتك
الرقابة الإدارية تضبط 75 متهما بالاتجار فى البشر والتربح والتزييف والرشوة

الرقابة الإدارية تضبط 75 متهما بالاتجار فى البشر والتربح والتزييف والرشوة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة