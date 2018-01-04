تجديد حبس الجزار سارق "التكاتك" بالتبين 15 يوما





كتب محمد عبد الرازق





قرر قاضى المعارضات بمحكمه جنح حلوان تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيق، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه، حيث تم ضبطه عقب سرقة دراجة بخارية "توك توك" من مالكها بالتبين، عقب افتعال مشاجرة معه.

البداية كانت أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة التبين وبصحبتهم قوة أمنية بالشارع الجديد دائرة القسم، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد المواطنين، وباستبيان الأمر تقابلت القوة مع "محمد ص" 26 سنة سائق، والذى قرر أنه أثناء سيره بالدراجة البخارية "توك توك" ملكه بالشارع الجديد، استوقفه أحد الأشخاص أدلى بأوصافه التقريبية، وقام بافتعال مشاجرة معه واستولى على الدراجة البخارية ولاذ بالفرار.

وعلى الفور تم تتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتبين أنه "كامل.أ" وشهرته "كيمو الجزار" 25 سنة عاطل مسجل خطر، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "إتلاف، تبديد"، بإجمالى حبس سنة و3 شهور، وذلك أثناء استقلاله الدراجة البخارية "توك توك" المستولى عليها.

وبمواجهته، أمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بواقعة السرقة جنح التبين، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة مماثلة، وباستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم تحرير محاضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.