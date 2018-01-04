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تأجيل دعوى تطالب بوقف بيع محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة لـ1 فبراير

الخميس، 04 يناير 2018 03:23 م
تأجيل دعوى تطالب بوقف بيع محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة لـ1 فبراير الغابة المتحجرة - أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الْيَوْمَ الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والمطالبة بوقف وإلغاء قرار بيع محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة للمستثمرين، وتحويلها لمتحف ومزار سياحى يدر دخلا للدولة، لجلسة 1 فبراير المقبل، لاستكمال سماع هيئة الدفاع.
 
وذكرت الدعوى التى أقامها المحامى على أيوب، أنه فى القاهرة الجديدة يرقد أثر تاريخى بعمر أكثر من 35 مليون سنة يشهد على بدء الأرض وتكوين الحضارة، وهو محمية الغابة المتحجرة، وهى من أندر المحميات الطبيعية على مستوى العالم تحوى حفريات وأشجار أصبحت صخورًا بفعل العصور الجيولوجية السحيقة التى مرت على الأرض قبل ملايين السنين، والمعلنة كمحمية طبيعية بقرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنـــة 1989.
 
وأضافت الدعوى أن هذا الأثر الذى حبا الله به مصر يتعرض الآن للاعتداء من خلال بيع أرضه لمستثمرين بغرض بناء غابات أسمنتية بدلا من المحمية الطبيعية "الغابة المتحجرة".
 
وقالت الدعوى: "إن حظ المحمية العثر قد أوقعها بمنطقة يزيد فيها سعر متر الأرض والمباني كل ثانية مما جعل أعداء الثقافة والحضارة والبيئة يتكالبون على افتراسها ولن تصمد المحمية أمام هذه المحاولات دون دعم من المصريين جميعا".
 
وطالبت الدعوى وقف بيع أى جزء من أرض الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، وتطويرها وتحويلها لمتحف ومزار سياحي طبيعي كما كان مخططًا لها من قبل وزارة البيئة لتدر دخلًا على الدولة وينعم به جموع المصريين لا أن تذهب أرضه فريسة لأطماع البعض من المستغلين.
 

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