بلومبرج: أسهم مصر تسجل رقما تاريخيا بـ50 مليار دولار بعد عام من تحرير الصرف

بلومبرج: أسهم مصر تسجل رقما تاريخيا بـ50 مليار دولار بعد عام من تحرير الصرفالخميس، 04 يناير 2018 01:42 م
الاقتصاد المصرى
كتب أحمد يعقوب
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قالت وكالة بلومبرج الإخبارية الاقتصادية الأمريكية، إن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى البورصة المصرية ارتفع ليصل إلى 50 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أن قام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وكان هناك إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين الأجانب على أصول الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، تم اجتذابهم من خلال الإصلاحات الجريئة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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