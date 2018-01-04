بلاغ ضد سعد الدين إبراهيم بعد زيارته إلى إسرائيل يتهمه بنشر أخبار كاذبة

كتب أحمد عبد الهادى

تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قيد تحت رقم 124 لسة 2018 ضد سعد الدين إبراهيم بعد زيارته إلى إسرائيل، واتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة والإساءة إلى الدولة المصرية ومؤسساتها.

ونص فى بلاغه بأنه بتاريخ 1 يناير 2018 توجه المقدم ضده البلاغ سعد الدين إبراهيم، صاحب مركز ابن خلدون والمعروف بعلاقاته المشبوهة بالخارج وتلقيه لتمويلات غير معلومة المصدر لزيارة الكيان الإسرائيلى تلبية لدعوة مشبوهة من مركز موشى ديان لدراسات الشرق الأوسط لإلقاء محاضرة بشأن ثورات الربيع العربى تحت عنوان الاضطرابات السياسية فى مصر نظرة جديدة على التاريخ.

وأشار إلى أن ذلك نظير مبلغ مالى تم تحديده من خلال المركز، واستطرد أن سعد الدين إبراهيم قال فى محاضرته مغالطات بهدف تشويه الدولة المصرية أمام الحاضرين وتزييف الحقائق وإعطاء صورة مشبوهة للوضع الداخلى للدولة المصرية بأن هناك اضطرابات سياسية فى البلاد وهو الأمر الكاذب والذى يمثل جريمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية فى الخارج وتشويهها من خلال محاضراته التى القاها نظير مبلغ ماله ومن المعروف أن من يحاضرون فى هذا المركز تحديدا يتبعون سياسة هذا المركز المعادى للدولة المصرية .

وأضاف الى ذلك أن توقيت تلك الزيارة والتى تعد زيارة لتقوية الكيان الإسرائيلى بعد اعتزام الولايات المتحدة نقل عاصمته الى القدس فى اعتراف منها بأن القدس عاصمة لإسرائيل .

واتهم محمود المقدم ضده البلاغ بتعمد نشر الأخبار الكاذبة وغير صحيحة ونسبها إلى مؤسسات الدولة دون أى صفة رسمية وتعمد تشويه مؤسسات الدولة وهو الأمر المؤثم قانونا بموجب نص المادة 188.

وطالب فى بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع وإصدار أمر احترازى بوضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغ المقدم وإصدار أمر بضبط وإحضار المدعو سعد الدين إبراهيم، للتحقيق معه فى ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.