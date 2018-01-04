بلاغ سلبى بالاشتباه فى جسم غريب بمطلع كوبرى أكتوبر قرب قسم العجوزة





كتب عبد الرحمن سيد





اشتبه الأهالى فى وجود جسم غريب فى بشارع النيل أمام مطلع كوبري أكتوبر قبل قسم العجوزه الذعر للمواطنين و تم إبلاغ غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة و التى دفعت بخبراء المفرقعات لإجراء عمليات الفحص

و تبين من خلال فحص للعميد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات أنها حقيبه بداخلها بقايا مأكولات داخل ثلاث علب بلاستكيه واحده كبيرة مستطيلة، وأخريين صغيرتين، وليس بهما ثمه أي مواد مفرقعة، و تم تمشيط المكان و لم يتم العثور على أى شي آخر بذاك يكون البلاغ سلبى