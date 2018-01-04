بلاغ سلبى بالاشتباه فى جسم غريب بمطلع كوبرى أكتوبر قرب قسم العجوزة

بلاغ سلبى بالاشتباه فى جسم غريب بمطلع كوبرى أكتوبر قرب قسم العجوزةالخميس، 04 يناير 2018 08:47 م
متفجرات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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اشتبه الأهالى فى وجود جسم غريب فى بشارع النيل أمام مطلع كوبري أكتوبر قبل قسم العجوزه الذعر للمواطنين و تم إبلاغ غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة و التى دفعت بخبراء المفرقعات لإجراء عمليات الفحص
و تبين من خلال فحص للعميد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات أنها حقيبه بداخلها بقايا مأكولات داخل ثلاث علب بلاستكيه واحده كبيرة مستطيلة، وأخريين صغيرتين، وليس بهما ثمه أي مواد مفرقعة، و تم تمشيط المكان و لم يتم العثور على أى شي آخر بذاك يكون البلاغ سلبى
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