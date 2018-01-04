برلمانية موريتانية تطالب ترامب بالتراجع عن قراره حول القدس

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دعت رئيسة الفريق البرلمانى الموريتانى لمناصرة القضية الفلسطينية، فاطمة بنت الميداح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى التراجع عن قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل .



وقالت بنت الميداح، فى تصريح لها مساء الأربعاء خلال وقفة أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى نواكشوط احتجاجا على القرار الذى اتخذه الرئيس الأمريكى مؤخرا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إنهم يطالبون الرئيس الأمريكى دونالد اترامب بالتراجع عن هذا القرار الذى أجمع العالَم بأسره على رفضه.



وأوضحت خلال هذه الوقفة رفض هذا الفريق البرلمانى الذى يضم الكتل والفرق البرلمانية لقرار الرئيس الأمريكى الأخير المتعلق بمدينة القدس .



وطالبت رئيسة الفريق كافة البرلمانات الدولية إلى المساهمة الفاعلة فى الحراك الدولى الرافض لهذا القرار، داعية الموريتانيين بكل مكوناتهم وأطيافهم إلى المساهمة الفاعلة فى هذا الإطار من أجل إبراز مستوى دعم الشعب الموريتانى لدولة فلسطين وللشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة.