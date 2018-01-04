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بدء احتفالية قنصلية فلسطين بالإسكندرية لإحياء الذكرى الـ53 للثورة

الخميس، 04 يناير 2018 08:11 م
بدء احتفالية قنصلية فلسطين بالإسكندرية لإحياء الذكرى الـ53 للثورة جانب من الاحتفالية


الإسكندرية - أسماء على بدر
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بدأت منذ قليل، احتفالية قنصلية فلسطين بالإسكندرية بإحياء الذكرى الـ 53 للثورة الفلسطينية، بحضور السفير حسام الدباس، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، وقناصل الدول العربية والأجنبية والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

كما تتضمن الاحتفالية حفل موسيقى للفنان إبراهيم صبيحات، وفرقة الموسيقية قصر التذوق الموسيقية، بقيادة محمود أبو زيد.


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