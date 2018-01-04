بدء أولى خطوات سحب الجيش العراقى وتسليم الملف الأمنى للشرطة بمحافظة ديالى

بدء أولى خطوات سحب الجيش العراقى وتسليم الملف الأمنى للشرطة بمحافظة ديالىالخميس، 04 يناير 2018 04:03 م
الجيش العراقى
بغداد (أ ش أ)
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كشف مسئول محلى فى محافظة ديالى العراقية اليوم الخميس، عن بدء أولى خطوات سحب الجيش من مراكز المدن وتسليم الملف الأمنى للشرطة، مؤكدا أن القرار يمثل خطوة مهمة فى ترتيب ملف القرار الأمنى فى المحافظة.
وقال رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ناحية أبى صيدا، عواد الربيعى، وفقا لقناة "السومرية نيوز" إن "قرار مجلس الوزراء العراقى القاضى بسحب الجيش من مراكز المدن فى المحافظات وتسليمها ملفها الأمنى لتشكيلات الشرطة دخل حيز التنفيذ وبدأ تطبيق أولى خطواته فى ناحية أبى صيدا".
وأضاف الربيعى أن "فوجا تابعا للفرق الخامسة بدأ الانسحاب من ناحية أبى صيدا وتسليم ملفها الأمنى بالكامل إلى الشرطة"، مؤكدا أن "القرار يمثل خطوة مهمة فى ترتيب القرار الأمنى فى ديالى بشكل عام، متوقعا أن تشهد بقية المدن ذات الخطوات بالقريب العاجل.
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