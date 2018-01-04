video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتشال جثمان غريق أسفل كوبرى طلخا بالدقهلية

الخميس، 04 يناير 2018 04:43 م
انتشال جثمان غريق أسفل كوبرى طلخا بالدقهلية انتشال الجثمان


الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق


انتشلت قوات الإنقاذ النهرى، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، جثمان غريق فى مياه النيل أسفل كوبرى طلخا بمدينة المنصورة.

 

وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من الرائد أحمد شبانة، بتلقيه هو ومعاونيه، كريم عبد الوازق واحمد العزب، ببلاغ يفيد بإنتشال قوات الإنقاذ النهرى جثمان محمود عبد المعطى على، من شارع محمد فتحى بالمنصورة يبلغ من العمر 64 سنة، تاجر كاوتش، وذلك فى مياة النيل أسفل كوبرى طلخا بالمنصورة.

 

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحير محضر بالواقعة وتولى النيابة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة موجه بالتربية والتعليم داخل منزله فى سوهاج

انتشال جثه

الدقهليه

المنصوره

محافظه الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
الرقابة الإدارية تضبط 75 متهما بالاتجار فى البشر والتربح والتزييف والرشوة

الرقابة الإدارية تضبط 75 متهما بالاتجار فى البشر والتربح والتزييف والرشوة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة