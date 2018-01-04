انتشال جثمان غريق أسفل كوبرى طلخا بالدقهلية

انتشال الجثمان
الدقهلية - محمد حيزة
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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، جثمان غريق فى مياه النيل أسفل كوبرى طلخا بمدينة المنصورة.
وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من الرائد أحمد شبانة، بتلقيه هو ومعاونيه، كريم عبد الوازق واحمد العزب، ببلاغ يفيد بإنتشال قوات الإنقاذ النهرى جثمان محمود عبد المعطى على، من شارع محمد فتحى بالمنصورة يبلغ من العمر 64 سنة، تاجر كاوتش، وذلك فى مياة النيل أسفل كوبرى طلخا بالمنصورة.
وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحير محضر بالواقعة وتولى النيابة التحقيقات.
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