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اليوم.. نظر أولى جلسات 6 من "اتحاد الجرابيع" بتهمة التحريض على التظاهر

الخميس، 04 يناير 2018 06:00 ص
اليوم.. نظر أولى جلسات 6 من "اتحاد الجرابيع" بتهمة التحريض على التظاهر كلابش - أرشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الدرب الأحمر، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 6 أعضاء بـ"اتحاد الجرابيع" بينهم 4 مخلى سبيلهم، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك.

أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات،فى وقت سابق، 6 متهمين لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ الدرب الأحمر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة "اتحاد الجرابيع"، وحددت النيابة العامة جلسة 4 يناير، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ6 بينهم 4 مخلى سبيلهم على ذمة القضية.

والمحالون للمحاكمة هم: أحمد نصر، ومها مجدى، ونانسى كمال وسارة مهنى (مخلى سبيلهم)، وإيناس إبراهيم ومحمد محفوظ (محبوسين).

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك، وتلقى تمويلات لتنفيذ جرائم إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة تهدف لتعطيل أحكام القانون والدستور، وإثارة الشعب.


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