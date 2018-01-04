اليوم.. الإفراج عن مواطن أردنى معتقل لدى إسرائيل





عمان (أ ش أ)





أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى سوف تفرج اليوم عن المواطن الأردنى خالد وليد الحيحى الذى اعتقلته قبل مدة.

وأفاد المتحدث الرسمى باسم الوزارة، السفير محمد الكايد - فى بيان اليوم- بأنه سوف يتم اليوم الإفراج عن المواطن الأردنى خالد وليد الحيحى والذى اعتقلته السلطات الإسرائيلية قبل مدة.

وأضاف السفير الكايد أن السفارة الأردنية فى تل أبيب تابعت موضوع الاعتقال منذ البداية حتى تم إبلاغها اليوم بأنه سوف يتم إطلاق سراحه اليوم، ومن المتوقع وصوله إلى المملكة خلال الفترة القليلة القادمة.