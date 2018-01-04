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اليوم.. أولى جلسات محاكمة حدث اشترك فى اقتحام كنيسة أطفيح

الخميس، 04 يناير 2018 05:00 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة حدث اشترك فى اقتحام كنيسة أطفيح كلابش - أرشيفية


كتب سليم على
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تنظر محكمة الطفل بالجيزة اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة "حدث" ضمن  المتهمين بالاعتداء على كنيسة بمنطقة أطفيح.

وكانت نيابة الأحداث بالجيزة، برئاسة المستشار محمد أشرف، أحالت المتهم إلى المحاكمة وحددت جلسة اليوم لنظر أولى الجلسات، فيما كشفت التحقيقات عن اقتحام، 20 متهما بينهم "الحدث" للكنيسة عقب صلاة الجمعة، وتحطيم محتوياتها.

 


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