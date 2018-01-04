الهجرة الدولية: عودة أكثر من 3 ملايين نازح عراقى إلى منازلهم

الهجرة الدولية: عودة أكثر من 3 ملايين نازح عراقى إلى منازلهمالخميس، 04 يناير 2018 07:01 م
نازحين - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلنت مصادر بالمنظمة الدولية للهجرة عودة 3.22 مليون نازح عراقى إلى منازلهم منذ عام 2014 حتى نهاية ديسمبر 2017، مشيرة إلى أنه لا يزال 2.61 مليون نازحين.
وأوضحت المصادر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أنه بنهاية 2015 عاد أقل من نصف مليون نازح إلى منازلهم وخلال 2017 عاد 1.85 مليون نازح.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت نهاية العام الماضى نصرها العسكرى على مسلحى "داعش" الذين طردوا من كافة مراكز المدن العراقية.
إضافة تعليق
اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار
وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة