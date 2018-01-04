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الخميس، 04 يناير 2018 10:00 م
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الهجرة الدولية: عودة أكثر من 3 ملايين نازح عراقى إلى منازلهم

الخميس، 04 يناير 2018 07:01 م
الهجرة الدولية: عودة أكثر من 3 ملايين نازح عراقى إلى منازلهم نازحين - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلنت مصادر بالمنظمة الدولية للهجرة عودة 3.22 مليون نازح عراقى إلى منازلهم منذ عام 2014 حتى نهاية ديسمبر 2017، مشيرة إلى أنه لا يزال 2.61 مليون نازحين.

وأوضحت المصادر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أنه بنهاية 2015 عاد أقل من نصف مليون نازح إلى منازلهم وخلال 2017 عاد 1.85 مليون نازح.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت نهاية العام الماضى نصرها العسكرى على مسلحى "داعش" الذين طردوا من كافة مراكز المدن العراقية.


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