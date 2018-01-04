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الخميس، 04 يناير 2018 07:40 ص
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النيابة أوقفت نشاط أحد تجار الأسلحة النارية فى البساتين

الخميس، 04 يناير 2018 04:00 ص
النيابة أوقفت نشاط أحد تجار الأسلحة النارية فى البساتين سلاح نارى - أرشيفية


كتب محمد عبد الرازق
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قررت نيابة البساتين برئاسة المستشار تامر عاشور وإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، حبس متهم بإحراز أسلحة نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود معلومات من مصدر سرى إلى المقدم على فيصل رئيس مباحث البساتين باتجار شخص فى الأسلحة النارية بدائرة القسم.

أكدت التحريات صحة المعلومات فداهمت قوة من مباحث القسم المتهم وألقت القبض عليه بحوزته بندقية وفرد خرطوش.

وبمواجهتهما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر له المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبسه على ذمته.


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