المعارضة القطرية: منع الشيخ سعود بن خليفة من السفر وحرمانه من العلاج





كتب هيثم سلامة





أكد خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية فى الخارج، صحة ادعاءات الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى، بمنعة من السفر بأمر من رئيس وزراء الحمدين، وأن عليه قيد أمنى .

وأضاف الهيل، عبر تغريدته على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً: "تقارير طبية تثبت صحة ادعاءات الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى الممنوع من السفر بأمر من الشبيح عبدالله بن ناصر رئيس وزراء تنظيم الحمدين".

وطالب الهيل المنظمات الدوليه لحقوق الإنسان بالتدخل الفورى، حيث صدور منع سفر من غير وازع قانونى وحرمان الشيخ من حق العلاج.