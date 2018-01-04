video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 05:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المعارضة القطرية: منع الشيخ سعود بن خليفة من السفر وحرمانه من العلاج

الخميس، 04 يناير 2018 12:53 ص
المعارضة القطرية: منع الشيخ سعود بن خليفة من السفر وحرمانه من العلاج خالد الهيل


كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق


أكد خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية فى الخارج،  صحة ادعاءات الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى، بمنعة من السفر بأمر من رئيس وزراء الحمدين، وأن عليه قيد أمنى . 

وأضاف الهيل، عبر تغريدته على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً: "تقارير طبية تثبت صحة ادعاءات الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى الممنوع من السفر بأمر من الشبيح عبدالله بن ناصر رئيس وزراء تنظيم الحمدين".

وطالب الهيل المنظمات الدوليه لحقوق الإنسان بالتدخل الفورى، حيث صدور منع سفر من غير وازع قانونى وحرمان الشيخ من حق العلاج.

خالد الهيل
خالد الهيل

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو..شيخ قطرى يشكو احتجازه من قبل نظام تميم ومنع سفره لتلقى العلاج

قطر

اخبار قطر

خالد الهيل

الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى



لا تفوتك
"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة