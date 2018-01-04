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المرور تواجه الفوضى وتحرر 352 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

الخميس، 04 يناير 2018 01:00 ص
المرور تواجه الفوضى وتحرر 352 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر حملة مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 352 مخالفة مرورية متنوعة، منها 168 مخالفة نموذج 125 و 15 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز  11 مركبة توك توك وضبط 12 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 


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