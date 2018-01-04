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الخميس، 04 يناير 2018 08:42 ص
خالد صلاح
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المؤشر نيكى يبدأ تعاملات طوكيو مرتفعا 1.36%

الخميس، 04 يناير 2018 05:35 ص
المؤشر نيكى يبدأ تعاملات طوكيو مرتفعا 1.36% المؤشر نيكى


(رويترز)
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بدأ المؤشر نيكى القياسى تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس، مرتفعا 1.36 فى المئة.

وفتح نيكى على 23073.73 نقطة، فى حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.30 فى المئة مسجلا 1841.20 نقطة.

 


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