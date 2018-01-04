المؤشر نيكى يبدأ تعاملات طوكيو مرتفعا 1.36%





(رويترز)





بدأ المؤشر نيكى القياسى تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس، مرتفعا 1.36 فى المئة.

وفتح نيكى على 23073.73 نقطة، فى حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.30 فى المئة مسجلا 1841.20 نقطة.