القضاء الإدارى يؤجل دعوى إلغاء قرار إزالة مثلث ماسبيرو لـ18 يناير





كتب أحمد عبد الهادى





قررت الدائرة السابعة إزالات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من سكان مثلث ماسبيرو بالقاهرة، التى تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة إزالة منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو، وأحقيتهم فى تملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة لجلسة 18 يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71069 لسنة 69 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس حى بولاق أبو العلا بصفاتهم، وقالت الدعوى إن الجريدة الرسمية نشرت فى عددها رقم 87 الصادر فى 16 أبريل 2015، قرار محافظ القاهرة رقم 1970 لسنة 2015، بالموافقة على إعلان منطقة ماسبيرو المحددة بشوارع "26 يوليو، وكورنيش النيل، والجلاء" منطقة إعادة تخطيط.