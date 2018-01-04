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القبض على موظف بالطرق والكبارى بالسويس بتهمة اختلاس أموال المحافظة

الخميس، 04 يناير 2018 10:53 م
القبض على موظف بالطرق والكبارى بالسويس بتهمة اختلاس أموال المحافظة اللواء محمد جاد مدير أمن السويس


السويس - سيد نون
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ألقى ضباط مباحث مرور السويس القبض على موظف بهيئة الطرق والكبارى، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المحافظة الخاصة بتحصيل الرسوم الخاصة بمرور السيارات النقل بمحطة تحصيل الرسوم بقرية حنيفة.

وضبط بحوزة الموظف 25 ألف جنيه استولى عليها من تحصيل رسوم.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد ابراهيم مدير المباحث الجنائية بورود معلومات بقيام موظف بهيئة الطرق والكباري بالاستيلاء على أموال الرسوم الخاصة بتحصيل رسوم مرور السيارات النقل، وبحوزته 25 ألف جنيه من أموال التحصيل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.


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