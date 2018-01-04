القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه بالقبض على المتهم "أحمد.س.م" 23 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى الجناية رقم 6388 لسنة 2015 جنايات مركز الحسينية شرقية بتهمة "سرقة بالإكراه" بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.